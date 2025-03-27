Trabzonspor'dan kendi evinde 25 sayılık fark!
Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nin 31. haftasında kendi evinde ağırladığı Pizzabulls Co Basket'i 105-80 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Pizzabulls Co Basket'i konuk etti
Hayri Gür Spor salonunda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 105-80 kazandı.
Ligde 24. galibiyetini alan Trabzonspor, sezonun bitimine üç hafta kala liderliğini sürdürdü.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Ali Şakacı, Yiğit Emre Şimşek, Fatih Kurt
Trabzonspor: Gordon 26, Smith 13, Cem Ulusoy 13, Alican Güney 6, Ege Arar 6, Can Uğur Öğüt 11, Nusret Yıldırım 10, Gökhan Yazıcıoğlu 8, Doğan Şenli 6, Ogün Sevinç 6, Utku Saraloğlu, Oğuzhan Göktepe
Pizzabulls Co Basket: Utku Pelit 2, Barnes 16, Bartu Yılmaz 3, Serhat Uğur 3, Deniz Can Çevik 15, İbrahim Ahmet Pınarer 1, Bulut Altın 8, Berkan Aksu 7, Murat Erensoy 15, Uğur Can Aksoy 2, Knowles 8, Nikolov
1. Periyot: 32-19
Devre: 55-37
3. Periyot: 84-56
Spor Haberleri
- Galatasaray yarı final için ilk adımı attı!
- Trabzonspor, Pizzabulls'a acımadı!
- Kadınlar Ligi'nde tarihi fark: 19-0
- A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!
- Jasikevicius'tan Baskonia maçı öncesi açıklama!
- Fatih Karagümrük'ün yeni stadı için imzalar atıldı!
- Kural değişikliği onaylandı: Yeni sezonda uygulanacak!
- Fenerbahçe'den derbide 2 gollü zafer!
- NBA'den Fenerbahçe'ye flaş davet!
- Tudor'dan Kenan Yıldız planı: 'Doğru pozisyonu...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Yine otel yangını yine facia!
- Özel, partisinin yol haritasını açıkladı
- CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- Bayram tatili 9 güne çıktı!
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?
- CHP'li iki vekil İBB soruşturmasına dahil edildi!
- 7 gazeteci hakkında tahliye kararı!
- 'Bir avuç rezil' sözlerine Melek Baykal'dan sert tepki!
- Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor?