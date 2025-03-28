Jose Mourinho, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarına dikkat çekti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçının ardından konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 kazanılan Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, "Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic'i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor" dedi.
Mourinho, maçla ilgili, "Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum" diye konuştu.
Jose Mourinho, kupadaki Galatasaray ve ligdeki Trabzonspor maçlarıyla ilgili, "Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli" sözlerini sarf etti.
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