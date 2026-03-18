Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Tekke zorunlu değişikliği açıkladı: 'Son dakika ilk 11'den çıkardık'

18.03.2026 19:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke takımını ve maçı değerlendirdi. 

Fatih Tekke; "Mustafa da bu sabah, daha doğrusu gece geç saatlerde biraz rahatsızlık yaşadı. Ciddi bir ağrısı oldu, şimdi daha iyi. İlk 11'den çıkarmak zorunda kaldık. Batagov ve Mustafa'nın yokluğu önemli ama 3 puan ile bu araya girmemiz gerekiyor" dedi. 

Trabzonspor teknik direktörü; "Eyüpspor ile ilgili bir şeyler söylemem lazım. Cesur oynamaya çalışan, her an oynamaya çalışan, denemeye çalışan bir takım. Oyunlarda eksik kaldıklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla uyarılarımızı, konuşmalarımızı yaptık. İyi hazırlandık. Gayet iyi hazırlandık. Son dakika Mustafa'nın olmayışı oyunun başında bizi zorlayabilir ama iyi çalıştık ve galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #trabzonspor #eyüpspor #Fatih Tekke

