TFF'den Fatih Tekke'ye ödül!

5.03.2026 21:40:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye "Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü"nü verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nca "Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Tekke'nin 5 Ocak Pazartesi günü Turkcell Süper Kupa Yarı Final karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, futbolun bir oyun olduğunu vurguladığı hatırlatıldı.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ÖNE ÇIKARAN YAKLAŞIMI..."

Fatih Tekke'nin, konuşmasında sporun insanları bir araya getiren ve keyif alınması gereken yönüne dikkat çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullandığı dil ve verdiği mesajla tribün kültüründe saygı ve sağduyunun önemine işaret eden Tekke, sahadaki rekabetin ötesinde sporun birleştirici gücünü öne çıkaran yaklaşımı dolayısıyla Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü."

Fatih Tekke'ye ödülünü, TFF Trabzon Bölge Temsilcisi Hamdi Aslan'ın takdim ettiği bildirildi.

İlgili Konular: #ödül #TFF #Fatih Tekke

