Fatih Tekke'den Kasımpaşa maçı açıklaması: 'Beklentim kazanmak ama...'

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç öncesi görüşlerini aktardı.

Fatih Tekke'den Kasımpaşa maçı açıklaması: 'Beklentim kazanmak ama...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 19:27

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir karşılaşma. Geniş alanda pas alışkanlığı olan ve ön hatta kaliteli oyunculara sahipler. Hızlı oyuncuları var. Ciddi eksiklerimiz var ama Trabzonspor olarak her maçı kazanmak için oynuyoruz. Moralim yerinde, beklentim kazanmak ama kolay görünmüyor. Oyuncularımın hepsi maça hazır, odaklanmış durumdayız. Rakip güçlü, konumlarının rahat olması işimizi güçleştirmiş olabilir. Top kayıplarımız olursa kazanma oranımız artar."


Etiketler: #Fatih Tekke #trabzonspor #kasımpaşa

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