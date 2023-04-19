Son dakika... Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye getirilecek

Yayınlanma: 19.04.2023 - 12:18

Güncelleme: 19.04.2023 - 12:49

Kripto parada milyonlarca liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçan ve son olarak Arnavutluk tarafından Türkiye’ye iadesi onaylanan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in yarın (20 Nisan Perşembe) Türkiye'ye getirileceği açıklandı.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Adalet Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Özer'in iadesiyle ilgili süreçte son aşamaya gelindi.

Özer, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Arnavutluk adli makamlarının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi"ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Faruk Fatin Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

İADE SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.