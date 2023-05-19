Fatih Terim: 'Bu forma adanmış hayatların umududur'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 12:59

Güncelleme: 19.05.2023 - 13:05

Galatasaray Kulübü, Kemerburgaz'da yapılan yeni Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni düzenledi. Törende efsane teknik direktör Fatih Terim, eski başkanlardan Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal, Burak Elmas gibi isimler de yer aldı.

"ADANMIŞ HAYATLARIN UMUDU"

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Benim üstüme düşen forma... Formayı eline aldığınızda çok hafif görünebilir ama renkleri, arması ve üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını gerek futbolculuk gerekse de teknik adamlığımızda hissetmişizdir. Bu forma Galatasaraylıyım diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma adanmış hayatların umududur" dedi.

Fatih Terim

"CUMHURİYETE LAYIK OLSUN"

Fatih Terim ayrıca, "Florya Galatasaray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o aile hayatını yakalar ve burada cumhuriyete layık, bugünün önemini iyice hissetmiş sporcular yetiştirir. En büyük temennimiz budur" ifadelerini kullandı.

Faruk Süren

"YENİ VE ÇAĞDAŞ BİR TESİS"

Yapılan tesislerin önemine değinen eski başkanlardan Faruk Süren, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Florya'nın başlangıcından beri bunları hatırlıyorum. Yeni ve çağdaş bir tesis yapılıyor. Gurur duyuyorum burada olduğum için, gurur duyuyorum Galatasaraylı olduğum için. Tesislerimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

"SON DERECE DEĞERLİ BİR GÜN"

Galatasaray için değerli bir gün olduğunu söyleyen Ünal Aysal ise "Galatasaray için son derece değerli bir gün. Galatasaray'ın geçmişinden değil, geleceğinden bahsediyoruz. Bu adımı atan başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.

Adnan Polat

"ÖNEMLİ YILDIZLAR YETİŞSİN"

Galatasaray'a önemli yıldızların getirmesi temennisinde bulunan Adnan Polat, "Bugün cumhuriyetin temellerinin atıldığı büyük bir gün. İnşallah buradan Galatasaray'a ve Türk sporuna çok önemli yıldızlar yetişir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"BİR AN ÖNCE KAZANDIRALIM"

Abdürrahim Albayrak ise "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mustafa Başkan döneminde buraya ekip olarak çok emek verdik. Bütün camianın destek olması gerekiyor. Bir an önce burayı Galatasaray'a kazandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.