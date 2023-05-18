Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet

Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:57

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:57

Galatasaray'da temel atma töreni gerçekleşecek.

Sarı kırmızılı kulüp, yarın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini yapacak.

NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray camiasının önde gelen isimleri törene davet edilirken bunlardan biri de Fatih Terim oldu.

Tören için "Galatasaray'ın Geleceği Burada Yükseliyor" sloganıyla davetiyler gönderilirken kulübün eski teknik direktörü ve efsanesi Fatih Terim de Kemerburgaz'daki törene çağrıldı.