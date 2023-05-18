Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri temel atma törenine Fatih Terim'i çağırdı.
Galatasaray'da temel atma töreni gerçekleşecek.
Sarı kırmızılı kulüp, yarın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenini yapacak.
NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray camiasının önde gelen isimleri törene davet edilirken bunlardan biri de Fatih Terim oldu.
Tören için "Galatasaray'ın Geleceği Burada Yükseliyor" sloganıyla davetiyler gönderilirken kulübün eski teknik direktörü ve efsanesi Fatih Terim de Kemerburgaz'daki törene çağrıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: Farkında mısınız, bunlar kalırsa....
- Kulis: Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın
- Borsa güne yükselişle başladı
- HÜDA PAR kadınları böyle sahiplendirecekmiş!
- Meclis'teki yemin törenine HÜDA PAR ayarı!
- İlk turu bilen Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur tahmini
- Mustafa Sarıgül'den çarpıcı Sinan Oğan yorumu!
- Sinan Oğan, New York Times’a konuştu
- Erdoğdu: 'Devletimizin bilgileri bu tarikatların elinde'
- 36. Uluslararası İzmir Festivali’ne geri sayım başladı