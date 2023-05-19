Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Kimsenin hayalini kuramadığı hedefler'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 12:10

Güncelleme: 19.05.2023 - 12:16

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Özbek, konuşmasına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlarken tesislerin Galatasaray için öneminden bahsetti.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktasından biri olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun kurtuluş savaşındaki ilk adımı değil, Türkiye'yi ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden bugün Mustafa Kemal tarfından gençlere armağan olmuştur."

"KİMSENİN HAYALİNİ KURAMADIĞI HEDEFLER..."

"Kimsenin hayalini kuramadığı hedefler işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından belirlenen Türk olmayan takımları yenmek tam da böyle bir hedeftir. Bu töreni normalde 22 Şubat'ta yapıyorduk. Deprem felaketi sebebiyle bugün yapmak zorunda kaldık. Bu tesis torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak."

"EN ÖNEMLİ KULÜBÜZ"

"Galatasaray şanlı geçmişiyle, başarılarıyla cumhuriyetin en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyetin yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Galatasaray'ımızı bu projelerle daha büyük başarılara ulaştıracağız."

"YAŞASIN GALATASARAY"

"Mustafa Kemal'in gençlerle igili bir sözü çok değerli, 'Biz her şeyi gençlere bırakacağız. Bütün ümidim gençliktedir' diyor. Bizim de ümidimiz gençliktedir. Yaşadığımız birlik ortamı Galatasaray için çok önemlidir. Yaşasın Galatasaray"