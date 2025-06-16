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Fatih Terim'den flaş Al Shabab kararı!

Fatih Terim'den flaş Al Shabab kararı!

16.06.2025 15:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fatih Terim'den flaş Al Shabab kararı!

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, geleceği için kararını verdi.

HT Spor'un aktardığına göre, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik direktör, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Fatih Terim, aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı.

71 yaşındaki teknik direktörün geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

İlgili Konular: #fatih terim #Al Shabab #Suudi Arabistan Pro Lig

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