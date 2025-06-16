Fatih Terim'den flaş Al Shabab kararı!

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, geleceği için kararını verdi.
HT Spor'un aktardığına göre, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik direktör, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Fatih Terim, aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı.
71 yaşındaki teknik direktörün geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.