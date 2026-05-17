Fatih Terim: 'Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır'

Galatasaray Lisesi'nde UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte UEFA Kupası'nı kaldıran takımın kaptanı Bülent Korkmaz, başkanı Faruk Süren ve teknik direktörü Fatih Terim katıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Hepiniz hoş geldiniz. UEFA Kupası'nı kazanmamızın 26. yılı. Galatasaray'ın çok önemli zaferlerinden biri olan UEFA Kupası için her sene 17 Mayıs'ta o günü bize kazandıran efsanelerimizle bir araya geliyoruz. Bugün özellikle başkanıma, hocama ve kaptanıma teşekkür ediyorum. Bugünün anısına birlikte olacağız. Hatıralarımızı paylaşacağız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu tür buluşmalar, görüş alış verişleri bize destek veriyor. Emeği geçen herkese büyük bikr teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, "26 yıl önce gün önemli bir kupa kazandık. Bu 26 yıllık süre içerisinde 1-2 kere daha Galatasaray'ın bunu yapmasını bekliyorduk ama olmadı. Bundan sonra eminim ki Avrupa'dan bir kupa alınacaksa bunu Galatasaray yapacaktır" dedi.

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ

Faruk Süren'in ardından sözü alan Fatih Terim, "Sayın başkanıma (Dursun Özbek) çok teşekkür etmek istiyorum bu nazik davetine. Bir diğeri, 4 yıllık periyot içerisinde şampiyonluğunu ve başarısını tebrik ediyorum. Artı daha önce öğrencim, şimdi meslektaşım Okan Hoca'ya da gönül dolusu tebriklerimi yolluyorum. Galatasaray, ümit ediyorum kendi rekorunu kendisi kıracaktır. Galatasaray o güçtedir" sözlerini sarf etti.

Sözlerine devam eden Fatih Terim, "O gün bu kupayı kaldıran takımımız belki görünüşte ama esasında o kupayı kaldıran Galatasaray'ın kendi değerleridir. Bulunduğumuz yer de (Galatasaray Lisesi) tarihi bir yer, burası bir okul değil. Burası bir fikir yeri, bir fikrin doğduğu yer. Galatasaray'ın zaten genlerinde olan Avrupa başarısı gelmiştir burada. Bu yolda hep birlikte çalışan, hep birlikte yürüyen, hep birlikte inanan bir yürüyüş şeklidir bu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hiçbir ciddi başarı tesadüfi değildir. 4 senelik bir çalışmanın, birlikte uğraşmanın, birlikte inanmanın başarısıdır UEFA Kupası. UEFA Kupası'ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum, çocuğum olmuş gibi hissediyorum dedim. UEFA Kupası da bizim için öyle olmuştur. 26 yılda ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır" diye konuştu.

Terim, ayrıca, "O gün emeği geçen herkese, özellikle futbolculara bu güzel kupayı kaldırdıkları için şahsınızda bu ülke adına teşekkür ediyorum çünkü biz "Acaba"yı kaldırdık. Biz hep birlikte olur dedik" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Bülent Korkmaz ise, "Bu güzel davet için teşekkür ediyorum. İlk Avrupa kupası Galatasaray'a gelmiştir. Bunun mutluluğunu 26 sene geçmesine rağmen yaşıyoruz. O saygı ve sevgiyi her yerde görüyoruz. Fatih Hocam'ın dediği gibi "Acaba" ortadan kalkmıştır. İnşallah bundan sonra Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi olur. İnşallah en kısa zamanda bu kupa kalkar. Sayın Dursun Başkan'a da çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için" dedi.