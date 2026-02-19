Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

1990-1993 yılları arasında Türkiye'yi çalıştıran ve 1993'te Bursaspor'u da yönetmiş olan Piontek'in vefatı, ailesi tarafından doğrulandı.

Acı haberin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fatih Terim, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en özel isimlerden birini, ailemden bir parçayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Sepp Piontek, ülke futbolumuzun kendisine sonsuza dek minnettar kalması gereken çok önemli bir kilometre taşıydı.

Birlikte yürüdüğümüz yolda inşa ettiğimiz dostluğu, bana öğrettiklerini, sevgili Gitte ve tüm aileyle birlikte biriktirdiğimiz anıları kalbimin en derin yerinde saklayacağım. Huzur içinde uyu, sevgili Sepp."