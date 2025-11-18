Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Terim'in adı geçiyordu: Çekya'dan teknik direktör açıklaması!

18.11.2025 10:39:00
Cumhuriyet Spor
Çekya Sportif Direktörü Pavel Nedved, milli takımın yeni teknik direktör arayışı hakkında açıklamalarda bulundu. Nedved, "Biraz zaman alacak, çok çalışmamız gerekecek ve bununla yüzleşmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Ivan Hasek ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Çekya Milli Takımı'nda teknik direktörlük için Fatih Terim'in de adı geçiyor ve tecrübeli hocanın takımın başına geçmeye en büyük aday olduğu iddia ediliyordu.

Ancak Çek basınında çıkan son haberlerde henüz bir anlaşmanın olmadığı ve Çekya Futbol Federasyonu'nda  fikir ayrılıklarının yaşandığı ifade edildi.

NEDVED'DEN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'ndaki 8. ve son maçında Cebelitarık'ı 6-0 yenen ve 16 puanla 2. sırada yer alarak play-off'a kalan Çekya'nın başında geçici olarak Jaroslav Köstl bulunuyor.

Çekya Sportif Direktörü Pavel Nedved, Cebelitarık maçının ardından CT Sport'a yaptığı açıklamada teknik direktör arayışıyla ilgili olarak, "Teknik direktörlük konusunda süreç biraz daha karmaşık. Çünkü hem ekonomik hem de sportif yönleri hesaba katmamız gerekiyor. Ve bu o kadar da basit değil" ifadelerini kullandı.

Nedved, yeni hocayı bulmalarının biraz daha zaman alacağını vurgulayarak "Henüz diyebilirim ki, tam bir anlaşmaya varamadık. Biraz zaman alacak, çok çalışmamız gerekecek ve bununla yüzleşmemiz gerekecek" diye konuştu.

FATİH TERİM'İN ADI GEÇİYOR

iSport'un haberine göre; Hasek'in yerine gelecek adaylar arasında Fatih Terim ve Jürgen Klinsmann iki yabancı isim olarak öne çıkıyor.

Haberde, Nedved'in Al Shabab'ta birlikte çalıştığı Terim'i önerdiği ancak yönetim kurulunda henüz fikir birliğine varılamadığı kaydedildi.

