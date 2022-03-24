Fatih Terim, Portekiz maçı öncesi İtalyan basınına konuştu

24 Mart 2022 Perşembe, 20:36

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası şansını değerlendirdi.

Türkiye'nin zorlu bir kura çektiğini söyleyen Terim, "Dünya Kupası yolumuzun hiç kolay olmadığını söyleyebilirim. Önce Dünya Kupası'nın favorilerinden Portekiz ile onu elersek de son Avrupa Şampiyonu İtalya ile oynayacağız. Ancak geçmişe dönüp bakarsak Türk Milli Takımı'nın ne kadar imkansız görünen işleri başardığını görebiliriz. Örneğin, EURO 2000 ve EURO 2008'de elde ettiğimiz başarıları hatırlatmak isterim" dedi.

Türkiye'nin her turnuvada yer alması gerektiğini söyleyen Terim, "Biz Türkler, futbolu taktiksel disiplinin yanı sıra kalbimizle, ruhumuzla da oynarız. Hem taktiğin hem de isteğin harmanlandığı benzersiz bir futbol anlayışımız vardır. Bu ülke çok büyük bir futbol ülkesi ve her büyük organizasyona katılması gereken bir ülke. Öte yandan, birçoğuyla çalışma fırsatı bulduğum genç ve yetenekli bir jenerasyonumuz var. Bu çocukların Dünya Kupası'ndan başlayarak üst üste turnuvalara katıldığını görmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU, TAKIMI SIRTLAYACAK BİR OYUNCU"

Portekiz'in önemli eksikleri olduğuna dikkat çeken Terim, "Ruben Dias, Pepe gibi savunma oyuncularının eksikliği Türkiye için bir şans yaratabilir. Ancak onların yerine oynayacak Jose Fonte, Gonçalo Inacio, Tiago Djalo, Diogo Dalot gibi oyunculara sahipler. Portekiz kendi içerisinde eksiklerini kapatacak bir oyuncu havuzuna sahip" dedi.

A Milli Takım'ın önemli oyunculara sahip olduğunu söyleyen Terim, "Türk Milli Takımı'nda çok önemli bir jenerasyon bulunuyor. Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan birçok oyuncumuz var. Mesela Hakan Çalhanoğlu; 19 yaşındayken ona milli formayı hiç düşünmeden vermiştim. Gerçek bir fenomen ve takımı sırtlayabilecek bir oyuncu" dedi.

"MERİH DEMİRAL, MÜTHİŞ PERFORMANSLARA İMZA ATTI"

Atalanta forması giyen Merih Demiral hakkında da konuşan Terim, "Öte yandan Merih Demiral; Juventus'da, Atalanta'da müthiş performanslara imza attı. Şu anda kendisi için doğru bir ortamda yer alıyor ve oldukça formda" diye konuştu.

Terim, "Serie A'daki ve Avrupa'nın diğer liglerindeki oyuncularımız dışında Kerem Aktürkoğlu'nu da söylemem gerekiyor. Yakında Avrupa'ya kendisini tanıtacak ve Portekiz karşısında ve umarım İtalya karşısında da fark yaratabilir. Bugünün futbolunda koşu ve çalım anlamında çok fazla görülmeyen bir yeteneği var" diyerek açıklamalarını tamamladı.