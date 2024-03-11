Fatih Terim, şampiyonluk turuna galibiyetle başladı
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Olympiakos'u 3-1 mağlup etti.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan play-off ilk hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.
Ev sahibi takım, 23. dakikada Daniel Podence'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.
Panathinaikos, 41. dakikada Anastasios Bakasetas, 45+2 ve 70. dakikalarda Fotis Ioannidis'in kaydettiği gollerle derbiden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekipte milli futbolcu Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla puanını 59 yapan Panathinaikos, 57 puanlı Olympiakos'u geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.
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