Fatih Terim, şampiyonluk turuna galibiyetle başladı

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Olympiakos'u 3-1 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 07:56
Fatih Terim, şampiyonluk turuna galibiyetle başladı
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Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan play-off ilk hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.

Ev sahibi takım, 23. dakikada Daniel Podence'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

Panathinaikos, 41. dakikada Anastasios Bakasetas, 45+2 ve 70. dakikalarda Fotis Ioannidis'in kaydettiği gollerle derbiden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekipte milli futbolcu Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 59 yapan Panathinaikos, 57 puanlı Olympiakos'u geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.


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