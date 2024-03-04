Fatih Terim'in Panathinaikos'u 4. sıraya geriledi
Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda OFI ile 2-2 berabere kaldı. Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Terim'in ekibi, 4. sıraya geriledi.
Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda OFI ile 2-2 berabere kaldı.
Ligin 26. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini Jesus Jimenez Nunez ve Aaron Leya Iseka atarken, konuk takımın golleri Fotis Ioannidis ve Andraz Sporar'dan geldi.
Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Panathinaikos puanını 56 yaparken ligde 4.sıraya geriledi. OFI ise puanını 25'e çıkardı.
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