Fatih Terim'in kupa finalindeki rakibi belli oldu
Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Aris, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Panaitolikos ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi ve Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos'un rakibi oldu.
Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Aris ile Panaitolikos karşı karşıya geldi. Harilaou Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Aris, adını Yunanistan Kupası'nda finale yazdırdı.
Aris'in kupa finalindeki rakibi Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- AKP yöneticisi canlı yayında kabul etti
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı
- Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok
- Emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
- Kurum’un ‘yok’ dediği projeyi bakanlık yürütüyor
- Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı
- Neden Mısır’a gittikleri ortaya çıktı