Fatih Terim, sezon başından beri her maçına farklı 11'le çıkıyor

23 Eylül 2021 Perşembe, 10:36

Galatasaray, pazar günü Alanyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra Kayseri'ye Marcao, Arda, Boey, Barış Alper, Berkan, Cicaldau ve Halil'in takımda yer almaması ile Kayserispor maçında takımın yarısından fazlası değişmiş oldu.

Dün oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde Alpaslan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'e görev veren Fatih Terim böylece 3 günde 6 farklı oyuncuya görev vermiş oldu.

Karılaşmanın ilk yarısı 2-0 biterken değişen ilk 11'in de bekleneni veremediği görüldü ve Terim, devre arasından ikinci devreye 3 değişiklikle başladı. Bu değişiklikler ile birlikte son 4 maçta Fatih Terim'in yaptığı oyuncu değişiklik sayısı 10'a yükselmiş oldu.

13 MAÇTA 13 FARKLI İLK 11

Sezonu 14 Haziran'da açan Galatasaray şu ana kadar 13 maça çıkarken, Fatih Terim bu 13 karşılaşmaya 13 farklı 11 ile başladı.

26 farklı futbolcuya forma şansı veren Terim, aynı zamanda ligin bu alanda tepede yer alıyor.

Bu alanda Fatih Karagümrük ile birlikte zirvede olan Galatasaray'ı takip eden takımlar ise 25 farklı oyuncuya şans veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor.