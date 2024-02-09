Fatih Terim 'Yılın Kareleri'ni seçti: 'Okan Buruk önemli bir iş yaptı'

Yayınlanma: 09.02.2024 - 19:14

Güncelleme: 09.02.2024 - 19:14

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Terim, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde seçim yaptı.

'OKAN HOCAYI TEBRİK EDİYORUM'

Terim, "Spor" kategorisinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olduğu anların sevincini yansıtan ve Dursun Aydemir'a ait "Dünyanın Sultanları" isimli kare ile Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu şampiyonluk sevincini yansıtan ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un omuzlarda taşınırken görüldüğü Evrim Aydın'a ait "Taraftarın gözbebeği" isimli kareleri seçti.

Terim, "Taraftarların gözbebeği" isimli kareyi seçmesindeki temel nedenin, Buruk'un Galatasaray'dan yetişen bir teknik direktör olarak gösterdiği başarı olduğunu belirterek, "Şampiyon olmak hiç kolay bir şey değil, o nedenle hem Okan hocayı tebrik ediyorum hem de onu seçiyorum. Önemli bir iş yaptı kendisi. Başarısı nedeniyle oraya layık bulunması, oyuncuları tarafından takdir edilmesi çok hoş ve doğru." diye konuştu.

'KADINLARIN NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİLER'

"Dünyanın Sultanları" isimli kareyi seçmesinin nedeninin de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı olduğuna işaret eden Terim, şunları söyledi:

"Her ne kadar diğer başarılarını da alkışladıysak, daha önce başka başarıları da olsa kızlarımızın başarılı olmayı tekrardan becerebilmek, aynı yerde kalabilmek, bir üst başarıyı elde etmek de çok zor. Onun için kızlarımız geçen sene bizi, ülkemizi adeta başarıya doyurdular açıkçası. Hoş başarıya asla doymayız ama kendilerini takdirle seyrediyorum ve tebriklerimi yolluyorum."

Terim, fotoğrafın yansıttığı mücadeleyi ailecek seyrettiklerini aktararak, "Maçı koltukların tepelerinde heyecanla seyrettik. Bu ülkenin kadınlarının neler yapabileceğini Filenin Sultanları gösterdi. Onlar dünyanın sultanları, doğru bir başlık. Birçok başarıları olmuştu, bu da o başarıları taçlandırdı." ifadesini kullandı.