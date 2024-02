Olympiakos'u mağlup etmişti: Fatih Terim'den derbi açıklaması!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:32

Güncelleme: 05.02.2024 - 15:32

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın son dönemde sürekli çarşamba-pazar oynadığını ve yoğun bir fikstürden geçtiğini hatırlatan deneyimli teknik direktör, "Yaklaşık bir ay içinde çok fazla maç oynadık. Her çarşamba maçımız vardı ve bir sürü sakat oyuncumuz var. Bazı maçlarda oyuna sokacak bir forvetimiz bile yoktu" dedi.

"OYUNCULARA 2 GÜN İZİN"

Panathinaikos'ta göreve gelmesinin ardından çabuk uyum sağlaması gerektiğini aktaran Fatih Terim, "Çok çabuk adapte olmamız gerekiyordu. Oyuncularla tanışmak, felsefemizi aktarmak ve maçlar oynamak kolay değildi. Bunu çok hızlı bir şekilde yapmak zorundaydık. Oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor. Sahip olduğumuz spor departmanına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Olympiakos galibiyetinin ardından oyuncularına iki gün izin verdiğini kaydeden 70 yaşındaki teknik direktör, "Olympiakos'a karşı alınan galibiyetin ardından daha da iyi vakit geçireceklerine inanıyorum. Şimdi kupada ve ligde devam ediyoruz" sözlerini sarf etti.

"CİDDİ RAKİPLERİMİZ VAR"



Panathinaikos taraftarlarına otele geldikleri için de teşekkür eden Terim, "Çok güzel bir atmosfer vardı. Bu yüzden derbide kazanmak benim için daha anlamlıydı" dedi.

"Bu 30 gün içerisinde hiç kimse dinlenmedi. Tekrar tekrar oyuncularımı tebrik etmek istiyorum" diyen Fatih Terim, oynadığı derbilerin ardından rakipleriyle ilgili fikirlerinin de oluştuğunu aktararak, "Ciddi rakiplerimiz var, iyi takımları var. İşler kolay olmayacak. Her yerde, herkesle, her takımla oynayabilmeyi hedefliyoruz. Nasıl oynayacağımıza dair bir felsefemiz var. Her gün bir şeyler daha eklemeye çalışıyoruz. Derbide kazandık ama bu şekilde oynayıp kazanmak çok önemliydi. 90 dakika boyunca istediğimiz oyunu oynadık, sahada savaştık. Bunlar çok önemli şeyler. Maç boyunca oyunun kontrolünü elimizde tutmak istiyoruz. Bu oyuna yavaş yavaş adapte oluyoruz ama çok fazla zamanımız yok. Adapte olduğumuzda daha iyisini yapacağız" dedi.

"SABIRSIZLANIYORUZ"

Taraftarların stadyuma geri dönüşü ve bunu nasıl hayal ettiği sorusuna cevap veren başarılı hoca, "Taraftarımızla birlikte, rakiplerimiz için çok zor bir yer olacağız. Bu maçta olsalar neler olacağını hayal edebiliyor musunuz? Çok güzel olurdu. Oyuncular bazen buna ihtiyaç duyar. Taraftarımızı stadyumda görmek ve en kısa zamanda birlikte oynamak için sabırsızlanıyoruz" diye cevap verdi.