Fatih Terim'den dikkat çeken Ali Koç paylaşımı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 13:50

Güncelleme: 06.06.2023 - 14:17

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Ali Koç ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Terim, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın protokol tribününde birlikte oturduğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yer aldığı bir video paylaştı.

"ADI GEÇEN KİŞİLERLE RAKİP BİLE DEĞİLİZ"

Videoda, Galatasaray'da görev yaptığı dönemde kullandığı bir söz olan, "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Fatih Terim yaptığı bu paylaşımı kısa süre içinde sildi.

HESABI HACKLENDİ

Fatih Terim daha sonra sosyal medya hesabından, "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim" ifadeleri kullandı.

Terim'in eski yardımcısı Necati Ateş konuya ilişkin, "Fatih Terim hocamın Instagram hesabı hacklenmiştir. Hesabından kontrolü dışında yapılan ve fark edilince silinen paylaşımı dikkate almayınız" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar kısa sürede gündeme taşıdı.