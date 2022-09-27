Fatih Terim'den dikkat çeken konuşma: Bakalım neye karar vereceğiz
Deneyimli Teknik Direktör Fatih Terim, hayatını konu alan belgeselin kapanış konuşmasında dikkat çeken ifadelere yer verdi. Terim, "Ben ve benim gibi insanlarda hikaye bitmez. O yüzden daha hikayelerimiz bitmedi bakalım neye karar vereceğiz" dedi. Terim'in bu sözleri sosyal medyada 'başkanlık' mesajı olarak yorumlandı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü, 'İmparator' lakaplı Fatih Terim'in hayatını konu alan "Terim" belgeseli geçtiğimiz 15 Eylül'de Netflix'te yayınlanmıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarların ve futbolseverlerin heyecanla beklediği belgesel yayınlanmasının ardından 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle seyirci rekoru kırmıştı.
Twitter gündeminde de zirveye yerleşen belgesel, IMDB'de 10 üzerinden 7.4 puan aldı.
4 bölümden oluşan 'TERİM' belgeselinin kapanış konuşması da sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Terim'in, "Futbolcu, kaptan , hoca, baba, dede, imparator Fatih Terim... Sıralamaya geldiğiniz zaman aşağı yukarı nereye geleceğimiz açık. Biraz beklesinler kararımı vereceğim ve paylaşacağım tabi ki. Ne yapmak istediğimi ya da ne yapmak istemediğimi anlatacağım. Ben ve benim gibi insanlarda hikaye bitmez. O yüzden daha hikayelerimiz bitmedi bakalım neye karar vereceğiz" ifadeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından 'başkanlık' mesajı olarak yorumlandı.
İşte o yorumlardan bazıları...
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