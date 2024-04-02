Hakem kararlarını eleştirmişti: Yunanistan'da gündem Fatih Terim

Şampiyonluk Turu maçında PAOK'a 3-2 yenilen Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından hakem kararlarını sert bir dille eleştirmişti. Terim, sözleriyle Yunan basınını ikiye böldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 08:27
Hakem kararlarını eleştirmişti: Yunanistan'da gündem Fatih Terim
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Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları devam ederken, Yunanistan'da Şampiyonluk Turu maçını yöneten Danimarkalı hakem Mikkel Redder'in performansı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'i adeta küplere bindirdi.

"YUNAN LİGİ KALİTESİZ HAKEMLERİ HAK ETMİYOR"

Fatih Terim, PAOK mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum! Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi" ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN MEDYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Sabah'ın haberine göre Fatih Terim'in bu ifadeleri Yunan medyasında gündem oldu. Deneyimli çalıştırıcının sözlerine bir kısım destek verirken bir kısmın da katılmadığı belirtildi. 


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