Fatih Terim'den Panathinaikos'a bir transfer daha!

Türk teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Getafe'den Nemanja Maksimovic'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:14
Fatih Terim'den Panathinaikos'a bir transfer daha!
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, yeni sezon için ilk transferini gerçekleştirdi.

Panathinaikos, Getafe forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Nemanja Maksimovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Nemanja Maksimovic

SEZON SONU TAKIMA KATILACAK

Getafe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sırp orta saha oyuncusu sezonu İspanyol ekibinde tamamlayacak ve ardından Panathinaikos'a katılacak.

Getafe'de bu sezon 31 maçta süre bulan Maksimovic, 4 kez gol sevinci yaşadı.


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