Fatih Terim'den Rui Costa'ya övgü dolu sözler
Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim, İtalyan ekip Milan'dan eski öğrencisi olan Benfica Başkanı Rui Costa ile aralarındaki dostluğu değerlendirdi. Fatih Terim, bir dönem Portekizli oyuncuyu Galatasaray'a istediğini açıkladı.
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, 50. yaş gününü kutlayan eski öğrencisi Rui Costa'yı Portekiz basınına anlattı. Record gazetesine konuşan Terim, Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın başkanlığını yürüten Rui Costa'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Portekizli futbol adamının kendine çok iyi baktığını söyleyen Terim, "Her şeyden önce, Rui Costa'nın 50 yaşında olmasının imkansız göründüğünü söylemek isterim. Rui Costa ile hiç tanışmamış olsaydım ve birlikte harika anılarım olmasaydı, 30-35 yaşında olduğuna ikna olabilirdim" dedi.
"GALATASARAY'A İSTEDİM"
Tecrübeli hoca, Rui Costa ile olan ilişkisine değinerek "Rui Costa ile aramda her zaman bir baba - oğul, iki kardeş veya iki yakın arkadaş ilişkisi olmuştur. Jenerasyonunun en özel futbolculardan biriydi ve kalitesi, vizyonuyla onun gibi futbolcu azdır. Hayatını futbola adamış biri olarak, kariyeri boyunca bıraktığı izi ve yeteneğini görmekten ötürü minnettarım. Bence Rui Costa hala çok genç ve futbol için yapacaklarının bir sınırı yok" diye konuştu.
Terim, Portekizli futbol adamını Galatasaray'a transfer etmek istediğini belirterek "Rui Costa, hem Floransa hem de Fiorentina için idol biriydi. Gerçek bir efsaneydi. Uzun zamandır kulüpteydi ve ileriye doğru bir zaman atmasının zamanı gelmişti. Fiorentina'ya imza atmadan önce bile, adı her zaman İtalya ve Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle anıldı. 2001/02 sezonunun başında Milan'a geçtiğimde onu da almak istedim. Transfer listemin ilk sırasındaydı. Herhangi bir teknik direktörün birlikte çalışmak isteyeceği bir liderdi. Fiorentina'dan Milan'a transferi sürpriz değil. Daha sonra Galatasaray'a da almak istedim ama olmadı. İnan bana, eğer fırsatım olsaydı onu Türk Milli Takımı'na bile çağırırdım" ifadelerini kullandı.
"HARİKA BİR İNSAN"
Rui Costa'yı diğer büyük oyuncular ile kıyaslayan Terim, "Modern futbola bakınca Rui Costa gibi bir örnek vermek kolay değil. Rui Costa, 10 numara giyen ve takım arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayan özel bir oyuncu. Bugünlerde gerçek 10 numaralar kalmadı. Rui Costa'nın oynadığı 12 yılda Serie A, Avrupa'nın en büyük ligiydi. Zinedine Zidane, Totti, Del Piero, Roberto Baggio gibi güçlü rakipleri olmasına rağmen, birkaç yıl boyunca en iyi 10 numara olarak kabul edildi. Taktik disiplini çok üst düzeydeydi ve oynadığı kulübü, birlikte çalıştığı teknik direktöre sadıktı" dedi.
Terim, Rui Costa'nın iyi bir futbolcu olmasının yanı sıra harika bir karaktere de sahip olduğunu vurgulayarak "Rui Costa ile sürekli konuşurum. O harika bir arkadaş. Futbol ve hayat hakkında konuşuyoruz. Özel günlerde sürekli birbirimizle konuşuruz. Galatasaray ve Benfica, Avrupa Ligi'nde karşılaştıklarında onu stadyumdaki ofisimde ağırladım. Bunca yıldan sonra aramızdaki iletişimin güçlü olduğunu görmek güzeldi. Benfica'da çok başarılı bir iş yapıyor. Geçen sezon transfer piyasasında bize çok yardımcı oldu. Onunla yollarımın kesişmesinden ötürü mutluyum. Rui Costa, harika bir oyuncu değil sadece aynı zamanda harika bir insan" diye konuştu.
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