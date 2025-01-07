Fatih Terim'den transfer açıklaması!
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Al Fayha maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Al Fayha maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Takımıyla ilk resmi maçına çıkan Terim, "Neredeyse 10 gol kaçırdık. Bazı teknik ve fiziki sorunlarımız var ve bu konularda çıtamızı yükseltmemiz gerekiyor" dedi.
'TAKIMIN TRANSFERLE DESTEKLENMESİ GEREKİYOR'
Transferi işaret eden Terim, "Takımın bazı transferlerle desteklenmesi gerekiyor ve kulüp yetkililerinin de bu konu üzerinde çalıştığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #transfer
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