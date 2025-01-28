Fatih Terim'den transfer açıklaması: 'Yeni bir oyuncuyla anlaşmasak bile...'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:53

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:53

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Al Fayha maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"3 GÜN KALDIĞI DOĞRU"

Deneyimli teknik direktör, karşılaşma sonrası transfer dönemi hakkında, "Kış transfer döneminin sona ermesine sadece 3 gün kaldığı doğru, ancak kulüp yönetimine güveniyorum. Yeni bir oyuncuyla anlaşmasak bile, mevcut kadroyu daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak şüphesiz bazı transferlere ihtiyacımız var" dedi.