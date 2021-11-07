Fatih Terim'den yenilen gol tepkisi: Durup dururken...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"POZİSYON VERMEDEN GOL YEDİK"
Pozisyon vermeden gol yedik. Oyuna hakim olan, oyunu kontrol altında tutan, Galatasaray vardı. Ancak 3. bölgede etkisizdik. Zaman zaman yaptığımız baskı çok başarılıydı. Eğer istatistiklere bakarsak nasıl 1-1 bitti dersiniz bu maç için. Futbol bazen istatistiklere de sığmayan bir oyun.
Üretkenlikte biraz geriye düştük. Pozisyona giriyoruz, atamıyoruz. Kontrolü alıyoruz ama özellikle Biglia stopere geçtikten sonra orayı daha iyi kullanabilirdik. İçeriden çıkıyor, direkten dönüyor, durup dururken rakibe atıyoruz. Kaybettiğimiz puanlara bakınca bazı şeyleri de hak ediyoruz. Rakip kaleye gelemiyor. Oyun kontrolümüzde. Her an gol bulabilirsiniz. Durup dururken bir pas atıyoruz. Bu sene çok yaşadık. Bütün bunlara rağmen daha iyi günlere gideceğiz inşallah.
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