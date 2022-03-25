Fatih Terim'in Burak Elmas yönetimini ibra etmeyeceği ileri sürüldü
Galatasaray Spor Kulübü'nde cumartesi günü yapılması planlanan mali kongreye Fatih Terim'in katılacağı iddia edildi. Burak Elmas yönetiminin mali yönden oylanacağı kongrede tecrübeli teknik direktörün ibra etmeme kararı aldığı ileri sürüldü.
Galatasaray Spor Kulubü'nün 26 Mart'ta düzenleyeceği mali kongrede oylamanın nasıl gerçekleştirileceği büyük önem taşıyor.
Geçmiş dönemde sayımda yaşanan problemler ve tartışmalar nedeniyle yapılan son kongrede kapalı oylamaya gidilmişti. Ancak bu şekilde yapılan oylamanın fazla zaman alacağı ifade edilirken sadece Burak Elmas dönemi değil, Mustafa Cengiz döneminin de tartışılacağından dolayı toplantının çok geç biteceği belirtiliyor.
Bu nedenle toplantının açık oylama şeklinde yapılması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.
TERİM İBRA ETMEYECEK
Terim'in kongrede konuşma yapmayı ise planlamadığı belirtildi.
Son dönemlerde Ahmet Ocaklı ve Rezan Epözdemir gibi kendisine yakın isimlerle sürekli toplantılar yapan Terim'in oylamada yönetimi ibra etmeyeceği belirtildi.
Terim'in yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temasta bulunduğu, bu konuda öncülük ettiği öğrenildi.
SABIR VE DESTEK ÇOK ÖNEMLİ
Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından olan ve şu an Disiplin Kurulu başkanlığı yapan Alp Yalman Mali Kongre öncesi Milliyet'e konuştu.
Yalman, "Galatasaray hesapları tetkik edecek, inşallah aklı selimle güvenini tazeleyecek" dedi. 8 aylık bir yönetimin değerlendirileceğini söyleyen Yalman, "Galatasaray'da hem sabır ve hem de destek önemli bir unsur. Onun da mevcut olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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