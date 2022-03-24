Galatasaraylı basketbolcu DeVaughn Akoon-Purcell'dan kötü haber
Galatasaray Nef'te aşil tendonu kopan ABD'li basketbolcu DeVaughn Akoon-Purcell'in, sezonu kapattığı açıklandı.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda aşil tendonu kopan ABD'li oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle oynanan maçta sakatlanan Purcell'in aşil tendonunda kopma meydana geldiği ve oyuncunun sezonunu kapattığı bildirildi.
ABD'li basketbolcunun 25 Mart Cuma günü ameliyat edileceği belirtilerek, "Sporcumuza geçmiş diyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.
İlgili Haberler
- Milli boksör Kerem Özmen, U22 Avrupa Şampiyonu oldu
- Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos: Yarın yeniden bir final oynayacağız
- Portekizli oyuncu Jose Fonte: Milli takım aşkı için buradayız
Video Haberler
- 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
- 'Savunmacılarımız hazır'
- Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama
- Motorine büyük zam geliyor!
- Beynindeki damar yumağı 9 saatlik operasyonla çıkarıldı
- 'Rusya'nın Ukrayna işgali sadece başlangıç'
- Seçim Kanunu teklifi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
- Et ve Süt Kurumu Başkanı Uzun kurumu batırmış
- Röntgene giden hastalara dolandırıcı şoku
- Kaza yapan sürücü önce ağladı sonra kavga etti
En Çok Okunan Haberler
- Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama
- 'Savunmacılarımız hazır'
- Instagram'dan yeni özellik: Kronolojik sıralama
- Hırsızlardan yeni yöntem: Taksiyle gelip aldılar
- Bir anlık dalgınlıktan faydalandı
- Türkiye final peşinde!
- AÖF vize sınavı giriş yerleri bekleniyor
- Çocuklar için üretilen Covid-19 aşısında ilk sonuçlar
- Soyer'den Mardin ziyareti
- Uzmanı açıkladı: Düzce'de hava kirliliği dağılmıyor