Galatasaraylı basketbolcu DeVaughn Akoon-Purcell'dan kötü haber

Galatasaray Nef'te aşil tendonu kopan ABD'li basketbolcu DeVaughn Akoon-Purcell'in, sezonu kapattığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 09:43
Galatasaraylı basketbolcu DeVaughn Akoon-Purcell'dan kötü haber
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda aşil tendonu kopan ABD'li oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle oynanan maçta sakatlanan Purcell'in aşil tendonunda kopma meydana geldiği ve oyuncunun sezonunu kapattığı bildirildi.

ABD'li basketbolcunun 25 Mart Cuma günü ameliyat edileceği belirtilerek, "Sporcumuza geçmiş diyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.



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