Fransız basınından Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na övgü

24 Mart 2022 Perşembe, 13:36

Fransız gazetesi L'Equipe, yıldız oyuncu hakkında detaylı bilgiler sunan bir habere imza attı.

Haberde, "1999 yılında İzmit'teki yıkıcı depremden sağ kurtulan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Portekiz karşısında en büyük umudu. 1999 yılında onu sağ salim ailesine kavuşturan dedesi, aynı zamanda Galatasaray'a da büyük bir oyuncu kazandırmış olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Aktürkoğlu'nun yaptığı gol sevincinden, "İstanbul'u kendine aşık eden Kerem Aktürkoğlu, gol sevinçlerinde sihirli bir değneği varmış gibi davranarak çok sevdiği 'Harry Potter' filmine göndermede bulunuyor. Harry Potter da tıpkı Kerem gibi Voldemort'a karşı hayatta kalmayı başarmıştı" diye bahsedildi.

"FRANCK RIBERY GİBİ"

Kerem'in, 3. lig ekibi 24 Erzincanspor'dan transfer edildiğine dikkat çekilen haberde, "23 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, 2020 Eylül ayında Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim tarafından keşfedilmeden önce 3. lig ekibi Erzincanspor'da forma giyiyordu. Tıpkı Galatasaray'a Fransa 3. ligden transfer olup bütün dünyaya adını duyuran Franck Ribery gibi" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca Kerem'in, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'yi hayran bırakmasından da bahsedildi. Xavi, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması sonrası Kerem hakkında, "Onu durdurmak için planlar yaptık. Açık ara takımının en iyi oyuncusu. İnanılmaz bir hücum silahı" diye konuşmuştu.