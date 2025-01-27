Fatih Terim'in ekibi Al Shabab 3 puana son dakikada ulaştı!

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Al Fayha'yı 2-1 mağlup etti.

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab 3 puana son dakikada ulaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 21:16

Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. hafta maçında Al Shabab, Al Fayha'yı konuk etti.

Al Shabab Kulüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Al Shabab'a galibiyeti getiren golleri dakika 34 ve 90+6'da penaltıdan Hamdallah kaydetti. Al Fayha'nın tek golünü 57'de Renzo Lopez attı.

4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı 4. lig maçında 2. galibiyetini elde etti.

Terim'in yönetimindeki Al Shabab, bu sonucun ardından puanını 29 yaptı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Ettifaq'ı ağırlayacak. Al Fayha ise Al Taawon'u konuk edecek.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Al Fayha FC #Suudi Arabistan Pro Lig

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