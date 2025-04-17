Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'ın serisi sona erdi!

Fatih Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Al Okhdood ile 0-0 berabere kaldı.

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'ın serisi sona erdi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 21:00

Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında Al Okhdood'u konuk etti.

King Fahd'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.

3 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ 

Bu sonuçla birlikte Al Shabab'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ligde puanını 50 puan yapan Al Shabab, 6. sırada yer aldı. Al Okhdood ise 25 puan ile 16. sırada yer buldu.

Gelecek hafta Al Shabab, Al Hilal deplasmanında olacak. Al Okhdood ise Al Kholood'a konuk olacak.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Al Okhdood

İlgili Haberler

Fatih Terim'den geleceği için kritik açıklama!

Fatih Terim'den geleceği için kritik açıklama!
Fatih Terim, Suudi Arabistan'da seriye bağladı!

Fatih Terim, Suudi Arabistan'da seriye bağladı!
Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'dan 6 maçlık seri!

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'dan 6 maçlık seri!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler