Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'ın serisi sona erdi!
Fatih Terim'in yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Al Okhdood ile 0-0 berabere kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında Al Okhdood'u konuk etti.
King Fahd'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.
3 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte Al Shabab'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Ligde puanını 50 puan yapan Al Shabab, 6. sırada yer aldı. Al Okhdood ise 25 puan ile 16. sırada yer buldu.
Gelecek hafta Al Shabab, Al Hilal deplasmanında olacak. Al Okhdood ise Al Kholood'a konuk olacak.
Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Al Okhdood
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