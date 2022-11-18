Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ameliyat oldu
Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu.
Futbol dünyasının ünlü ismi Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, önceki günlerde bir sağlık sorunu nedeniyle bıçak altına yattı.
Amerikan Hastanesi'nde midesinden ameliyat olan Fulya Terim'i, Fatih Terim'in yanı sıra kızları Buse ve Merve Terim'le birlikte damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin bir an olsun yalnız bırakmadı.
Aile, ameliyatın iyi geçmesi ve sonuçlarının iyi gelmesiyle derin bir nefes aldı.
Fulya Terim, tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Fulya Terim'in salı günü taburcu olması bekleniyor.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Akşener'den sert yanıt!
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- Aslı Baykal'dan 'AKP'ye katılacak' iddiasına yanıt