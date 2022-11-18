Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ameliyat oldu

18 Kasım 2022 Cuma, 11:05

Futbol dünyasının ünlü ismi Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, önceki günlerde bir sağlık sorunu nedeniyle bıçak altına yattı.

Amerikan Hastanesi'nde midesinden ameliyat olan Fulya Terim'i, Fatih Terim'in yanı sıra kızları Buse ve Merve Terim'le birlikte damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin bir an olsun yalnız bırakmadı.

Aile, ameliyatın iyi geçmesi ve sonuçlarının iyi gelmesiyle derin bir nefes aldı.

Fulya Terim, tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. Fulya Terim'in salı günü taburcu olması bekleniyor.