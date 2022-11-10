Fatih Terim'e 'Güneyin İncisi' ödülü verildi
Adana’da Güney Eğitim Vakfının 28. Geleneksel Kuruluş Balosu gecesine teknik adam Fatih Terim katıldı. Düzenlenen etkinlikten Fatih Terim’e “Güneyin İncisi” ödülü verildi.
Teknik direktör Fatih Terim'e, Adana'da bir vakfın kuruluş yıl dönümü gecesinde "Güneyin İncisi" ödülü verildi.
Terim, Güney Eğitim Vakfınca bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Vakfın güzel bir amaca hizmet ettiğini belirten Terim, "Adana için bilmediğiniz ama bilirseniz çok hoşunuza gidecek şeyler yaptığımızı söyleyebiliriz, yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi yeni bir hareketle, cemiyetler, derneklerden ziyade 'Taşköprü Hareketi' gibi yeni bir vakfa doğru gidiyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın yaptığının daha genişini İstanbul'da yapacağız. Adana'da bir şekilde herkes herkese yardım eder. Annemlerin apartmanında hala bütün kapılar açık. Bir komşu aç yatmaz. Biri hasta oldu mu herkes koşar. Oralarda pek öyle değiliz. Orada yardım daha kıymetli diye düşünüyorum. İnşallah birçok gence hepimiz yardım edeceğiz, güzel şeyler düşünüyoruz. Burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.
Fatih Terim'e "Güneyin İncisi" ödülünün verildiği gecede ayrıca, etkinliğe ve vakfa katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketi takdim edildi.
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