Fatih Terim'in gol sevinci Suudi Arabistan'da gündem oldu!
Türk teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Fayha'yı 2-1 mağlup etti. Al-Shabab adını yarı finale yazdırırken, Fatih Terim'in takımının 2. golünden sonra verdiği tepki gündem oldu.
Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın başında ilk resmi maçına çıktı.
Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha'yı 2-1 yenenen Al-Shabab, yarı finale yükseldi. Mücadelede Fatih Terim'in ekranlara yansıya bir anı ise sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU
Fatih Terim, takımının Hamdallah ile bulduğu 2. golün ardından gökyüzüne bakarak, "Allahu ekber" diyerek bağırdı. Bu anlar Arap Yarımadası'nda büyük beğeni topladı.
Karşılaşmanın ardından Al-Shabab takımı ve Fatih Terim, tribünleri selamladı.
Al-Shabab taraftarları, Fatih Terim'e, "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratları yaptı.
Etiketler: #fatih terim #gol sevinci #Al Shabab
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