Fatih Terimli Panathinaikos deplasmanda avantajı kaptı!

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı PAOK'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 00:00
Fatih Terimli Panathinaikos deplasmanda avantajı kaptı!
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Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Toumbas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 1-0 kazanırken galibiyet golünü 53. dakikada Andraz Sporar kaydetti.

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Maçın 80. dakikasında PAOK'tan Taison ve Panathinaikos'tan Anastasios Bakasetas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında TSİ 20.30'da oynanacak.


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