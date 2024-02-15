Fatih Terimli Panathinaikos deplasmanda avantajı kaptı!
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı PAOK'u 1-0 mağlup etti.
Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Toumbas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 1-0 kazanırken galibiyet golünü 53. dakikada Andraz Sporar kaydetti.
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Maçın 80. dakikasında PAOK'tan Taison ve Panathinaikos'tan Anastasios Bakasetas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Yarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında TSİ 20.30'da oynanacak.
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