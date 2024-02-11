Fatih Terimli Panathinaikos durdurulamıyor!
Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti.
Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk oldu.
Dimotiko Serron Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 3-0 kazanırken goller 8. dakikada Verbic, 31. dakikada Palacios ve 90+1'de Jeremejeff'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 50'ye yükseltirken, Panserraikos 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde Lamia'yı ağırlarken, Panserraikos deplasmanda OFI'ye konuk olacak.
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