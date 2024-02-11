Fatih Terimli Panathinaikos durdurulamıyor!

Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 21:15
Fatih Terimli Panathinaikos durdurulamıyor!
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Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk oldu.

Dimotiko Serron Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 3-0 kazanırken goller 8. dakikada Verbic, 31. dakikada Palacios ve 90+1'de Jeremejeff'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 50'ye yükseltirken, Panserraikos 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde Lamia'yı ağırlarken, Panserraikos deplasmanda OFI'ye konuk olacak.


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