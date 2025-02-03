F.Bahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Ç.Rize’yi Kadıköy’de 3-2 yendi: Hakem damga vurdu
Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta evinde Çaykur Rizespor’u 3-2 yendi. Sarı-Lacivertliler, bu galibiyetle maç fazlasıyla G.Saray’la arasındaki farkı 3’e indirdi.
45+3. dakikada F.Bahçe’nin kullandığı kornerde Rizeli Olawoyin’in ceza sahasındaki müdahalesiyle Skriniar yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan önce devam ettirdi. Belçikalı VAR hakemi Bert Put’un uyarısıyla pozisyonu izleyen Pakkan, F.Bahçe lehine penaltı verdi.
Rizeli Olawoyin ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Karadeniz ekibi, bu pozisyonun sonrasında Amrabat’ın, Ghezzal’ın aşil tendonuna basmasına kırmızı kart itirazında bulundu. Pakkan, Amrabat’a sarı gösterdi, VAR müdahale etmedi. F.Bahçe, Rize’nin 2. golünden önce Samet’in Dzeko’ya faul yaptığı yönünde itiraz etti.
Rizeli Ghezzal, oyundan çıkarken vakit geçirdiği gerekçesiyle 78. dakikada üst üste iki sarıdan kırmızı kart gördü. Konuk ekip, Ghezzal’ın sakat olduğu için ağır yürüdüğünü, F.Bahçeli Fred’in koluna girip yardım ettiğini belirtti, karar değişmedi.
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