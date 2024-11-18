F.Bahçe, Portekizli yıldızı istiyor ama işin ekonomik kısmı sorun: İşte Talisca gerçeği
Fenerbahçe’de son günlerde yaşanan Anderson Talisca heyecanının perde arkasındaki detaylar ortaya çıkmaya başlıyor.
Sezon başında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın “Keşke Talisca’yı alabilsek” şeklinde bir düşüncesi vardı. Başkan Ali Koç’un da 30 yaşındaki futbolcuyu bir hayli beğendiği öğrenildi.
O dönem, Talisca’nın transfer ihtimali için bir hamle yapılmazken son günlerde yıldız futbolcunun kadroya katılabilmesi adına bazı görüşmelerde bulunuluyor. Ancak bu noktada Talisca’nın yüksek maliyeti, Sarı-Lacivertli kulüp için en belirleyici nokta olacak. Portekizli futbolcu, formasını giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’dan yıllık 12 milyon Avro maaş alıyor ve 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yüksek maliyeti göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetimi, Talisca’nın transferi için bazı formüller üretmeye çalışıyor. Oyuncunun devre arasında belli bir bedelle kiralanıp, sezon sonunda satın alma opsiyonunun devreye girerek, bonservis ücretinin yıllara yayılacak şekilde ödenmesi planı üzerinde duruluyor. Yönetimde şu anda Talisca için bir değerlendirme ve düşünme durumu söz konusu.
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