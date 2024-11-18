F.Bahçe, Portekizli yıldızı istiyor ama işin ekonomik kısmı sorun: İşte Talisca gerçeği

Fenerbahçe’de son günlerde yaşanan Anderson Talisca heyecanının perde arkasındaki detaylar ortaya çıkmaya başlıyor.

F.Bahçe, Portekizli yıldızı istiyor ama işin ekonomik kısmı sorun: İşte Talisca gerçeği
Abone Ol google-news
Hilmi Türkay
Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Sezon başında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın “Keşke Talisca’yı alabilsek” şeklinde bir düşüncesi vardı. Başkan Ali Koç’un da 30 yaşındaki futbolcuyu bir hayli beğendiği öğrenildi. 

O dönem, Talisca’nın transfer ihtimali için bir hamle yapılmazken son günlerde yıldız futbolcunun kadroya katılabilmesi adına bazı görüşmelerde bulunuluyor. Ancak bu noktada Talisca’nın yüksek maliyeti, Sarı-Lacivertli kulüp için en belirleyici nokta olacak. Portekizli futbolcu, formasını giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’dan yıllık 12 milyon Avro maaş alıyor ve 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Yüksek maliyeti göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetimi, Talisca’nın transferi için bazı formüller üretmeye çalışıyor. Oyuncunun devre arasında belli bir bedelle kiralanıp, sezon sonunda satın alma opsiyonunun devreye girerek, bonservis ücretinin yıllara yayılacak şekilde ödenmesi planı üzerinde duruluyor. Yönetimde şu anda Talisca için bir değerlendirme ve düşünme durumu söz konusu.


Etiketler: #fenerbahçe #anderson talisca

İlgili Haberler

Fikret Orman'dan Talisca yanıtı: 'Fenerbahçe'ye giderse...'

Fikret Orman'dan Talisca yanıtı: 'Fenerbahçe'ye giderse...'
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Al Nassr'dan Anderson Talisca için transfer açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Al Nassr'dan Anderson Talisca için transfer açıklaması!
Anderson Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe iddialarına yanıt: 'Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor'

Anderson Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe iddialarına yanıt: 'Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler