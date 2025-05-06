F.Bahçe’de kazan kaynıyor, Ali Koç ve yönetime tepki artıyor, beklenti kongre: Camia seçim istiyor

Fenerbahçe’de Beşiktaş mağlubiyetiyle zirve yarışında 8 puan geride kalınması ve 1 derbi galibiyeti dahi alınamamasının ardından başkan Ali Koç ile yönetimine olan tepkiler çığ gibi büyüyor.

F.Bahçe’de kazan kaynıyor, Ali Koç ve yönetime tepki artıyor, beklenti kongre: Camia seçim istiyor
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Hilmi Türkay
Yayınlanma: 06.05.2025 - 04:00

Şampiyonluk şansının büyük oranda zora girmesi ve taraftarlardan yükselen “Ali Koç istifa” çağrılarıyla birlikte olağanüstü seçim artık yüksek sesle konuşulmaya başladı. 

Özellikle geçmişte yöneticilik yapan isimler, Fenerbahçe’de erken seçimin kaçınılmaz olduğunun altını çiziyor. Teknik direktör Mourinho’nun beklentileri karşılayamaması, milyon Avro’lar harcanıp yıldız isimler transfer edilmesine rağmen hayal kırıklığı yaşanması, yıllardır gelmeyen şampiyonluk Sarı-Lacivertli camiada artık sabırları taşırmış durumda. 

Başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç’u ve yönetimini vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı almaya davet etti. 

USLU: GÖREVDEN KAÇMAM

Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde uzun süre yöneticilik yapan Mahmut Uslu, Ali Koç’a ve ekibine seslenip, “Artık lütfen bırakın gidin! F.Bahçe Kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz. Ben başkanlıktan kaçmam, Aziz Yıldırım da çıkar başkası da çıkar. Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Ali Koç denedi olmadı, denedi yine olmadı. Yeter artık sabrımız taştı. G.Saray’a, Beşiktaş’a kaybettiğimiz maçlarda yapı mı vardı? Hakemlik bir şey mi oldu bu maçta? Kandırmayalım birbirimizi. O zaman bırakın yapıyı. ‘Biz başarısızız’ diyin. Ben gerekirse bu göreve talibim. Ben de görevden kaçmam. Ali Bey’le bu iş olmuyor” ifadelerini kullandı. 

Jose Mourinho’nun bir Suudi Arabistan kulübünden 2 yıl için toplam 120 milyon Avro’luk teklif aldığı öne sürüldü.


Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe

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