Volkan Demirel'den Fenerbahçe reçetesi: 'Yönetimi eleştirelim ama öncesinde...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Volkan Demirel, katıldığı bir YouTube kanalında sarı-lacivertli takımın son durumunu değerlendirdi.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe reçetesi: 'Yönetimi eleştirelim ama öncesinde...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 20:10

Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalında Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirel, Jose Mourinho'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Volkan Demirel'in sözleri şu şekilde:

"Tamam yönetimi eleştirelim istifa diyelim ama onun öncesinde Mourinho istifa demek lazım."

"FENERBAHÇE'NİN BİRİNCİ SORUNU"

"Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Diyelim ki yönetim gitti ya da kaldı, Fenerbahçe taraftarı seneye Mourinho ile devam etmeye razı mı? Bence değil kimse. Önce bu işi çözmek lazım."

"Mourinho, Fenerbahçe'nin bugün birinci sorunudur. Dün mesela çok yoruldum diyor, ne gördün de yoruldun?"

"GİT ARKADAŞIM!"

"İstediğin her oyuncu alınmış, imkanlar verilmiş, neyde zorlanıyorsun? Mourinho'nun büyük bir tazminatı olduğunu biliyoruz, bu parayı Fenerbahçe kulübüne ödettirmeyin."

"Fenerbahçe taraftarının istifa ettirmesi lazım. Mourinho da Mourinho'ysa git arkadaşım."

"BİRİNCİ KONU İSTİFASI"

"Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelilerin yönetmesi lazım. Sergen Yalçın ya da Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye olmaz. Fenerbahçeli değiller. Ben kendim hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Şu an birinci konu Mourinho'nun istifa etmesi olması lazım."


Etiketler: #volkan demirel #fenerbahçe #jose mourinho

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