Fenerbahçe resmen açıkladı: Ali Koç'tan flaş karar!

Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un canlı yayında konuşacağı açıklandı.

Fenerbahçe resmen açıkladı: Ali Koç'tan flaş karar!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 23:26

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla Süper Lig'deki şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçe tribünleri, Beşiktaş karşılaşmasında özellikle yenilen golle birlikte yönetime büyük tepki gösterdi ve taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçeli taraftarların tepkisi, Beşiktaş derbisinin ardından da devam etti. Samandıra'da takımı karşılayan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

CANLI YAYINDA KONUŞACAK

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli bir hamle geldi.

Fenerbahçe, Ali Koç'un çarşamba akşamı canlı yayında açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır."


Etiketler: #Ali Koç #fenerbahçe #beşiktaş

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