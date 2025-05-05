Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'a kutlama mesajı
Fenerbahçe Kulübü, yeniden baba olan kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kutladı.
Fenerbahçe Kulübü, eşi doğum yapan İrfan Can Eğribayat'ı tebrik etti.
Kulübün X hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz" denildi.
Etiketler: #irfan can eğribayat #fenerbahçe #Baba
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