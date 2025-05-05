Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'a kutlama mesajı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 19:04

Güncelleme: 05.05.2025 - 19:04

Fenerbahçe Kulübü, eşi doğum yapan İrfan Can Eğribayat'ı tebrik etti.

Kulübün X hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz" denildi.