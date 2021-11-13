FCSB'nin sahibi Gigi Becali'den Galatasaray'a cevap
FCSB kulübünün sahibi Gigi Becali, Galatasaray'ın Octavian Popescu ile ilgilendiği yönündeki haberler hakkında açıklamada bulundu.
Sezon başında Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan transferinden sonra Galatasaray'a bir Rumen ismi daha yazıldı. Steaua Bükreş’in sahibi Gigi Becali'den konuya dair dikkat çeken bir açıklama geldi.
Octavian Popescu hakkında açıklamalarda bulunan FCSB'nin sahibi Gigi Becali, “Galatasaray şimdi de bir diğer futbolcumuz Octavian Popescu ile ilgileniyor. 500 taksitle satacak futbolcum yok. Hiç kimseyi satmıyorum. Satışlarla ilgilenmiyorum. Hiç kimseyi. Hiç kimseyi! Hiç kimseyi! Popescu'nun 30-40-50 milyon euro olması için daha 2-3 yıl kalması gerekiyor. Olduğu zaman görürüz." ifadelerini kullandı.
Octavian Popescu bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez sahne alırken 4 gollük katkı sağladı.
*Fotoğraf, futbolcunun Instagram hesabından alınmıştır.
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