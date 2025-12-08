Federasyon Başkanı Taha Akgül'den kadın güreşine övgü!

Federasyon Başkanı Taha Akgül, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası kapsamında Şahinbey Spor Salonu'ndaki 2025 Yılı Medya Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akgül, buradaki konuşmasında, "Bu şampiyona özellikle Avrupa Şampiyonası'nın seçmesi niteliğinde. Çok değerli bir kriter yayınladık. Biliyorsunuz milli takıma seçilme kriterleri ve bu kriterlerde Türkiye Şampiyonası'na katılmayı zorunlu koştuk. Çocuklarımızın yarışmasını ve müsabakada olmalarını, yani yarıştan kaçmamaları istiyoruz. Müsabakanın performanslarını çok artıracağını düşünüyoruz. Burası er meydanı, er meydanında da güreşmekten kaçmak bizi hiçbir zaman başarıya ulaştırmaz" İfadesini kullandı.

Belirli kriterler yayınladıklarını hatırlatan Akgül, "Bu kriterlerimizin hepsi tüm sporcularımız arasından en başarılı olanı seçmek için yapıldı. En adaletli seçim için yapıldı. Özellikle teknik direktör ve antrenörlerimizin, sporcunun kamp içerisindeki hayatı, yaşayışı, düzeni, güreşe olan sevgisi, saygısı, güreşi temsiliyeti, kabiliyeti, bunlar bizim için çok değerli şeyler" diye konuştu.

Bu yıl güzel bir süreç geçirdiklerini aktaran Akgül, şöyle devam etti:

"Özellikle altyapı yatırımlarıyla çok dikkat çekmeye çalıştık. Ve federasyonumuzun asıl amacının, asıl hedefinin, rüyasının, her şeyinin altyapı olduğunu söylüyoruz, dile getiriyoruz. Bunu yaparken de samimiyetle söylüyoruz çünkü ötelenen bir altyapı vardı. Ötelenen bir güreş altyapısı vardı. Biz tekrar orayı canlandırma derdindeyiz. Çok da güzel hamleler yaptık. Tarihte yapılmayan kamp sayıları, rekor kamp sayıları, rekor turnuva sayıları. Sporculara rekor malzeme desteği gerçekleştirildi. Bunların hepsini devletimizin, bakanlığımızın bizlere verdiği imkanlarla yaptık. Allah devletimizden, bakanlığımızdan razı olsun. Çocuklarımızı layıkıyla performans anlamında destekleyebildik. Sahada hiçbir eksiklikleri yoktu, hiçbir bahaneleri yoktu. Tabi performansın gelmesi zaman alacak. Özellikle o miniklerdeki, yıldızlardaki gençlerin büyüklere gelmeleri uzun yıllar alacak. Onların gelişmeleri uzun yıllar alacak. Doğru yoldayız ve altyapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında 10 bin sporcuyu hedeflediklerini aktaran Akgül, "10 bin sporcuyu tüm Türkiye'den, 81 ilden ağırlayacağız ve onları tekrar gelişim kampına alacağız. Bu sene A Milli Takım nazarında, büyüklerde, bizim için istediğimiz seviyede geçmedi. Biz bunun olacağını da biliyorduk çünkü genç bir jenerasyona yöneldik. İlk kez Dünya Şampiyonası'nda güreşen 8 sporcumuz vardı. Bu çok ciddi bir sayı. Tecrübesizler, tecrübe kazanmaları gerekiyor ama biz çocuklarımıza güveniyoruz. Serbest takımda da Dünya Şampiyonası'nda istediğimiz sonuç alınamadı ve başarısız olundu. Biz de teknik ekipte, kadroda değişikliğe gittik, ekibi yeniledik" değerlendirmesinde bulundu.

Üç kez Avrupa şampiyonu, dünya ve Olimpiyat 3'üncüsü Soner Demirtaş'ın antrenörlük görevine getirildiğini ifade eden Akgül, "Bize çok fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle sorumluluğu vermekte hiç çekinmedik. Çünkü milli takımın dinamiklerini çok iyi bilen, çocukları çok iyi tanıyan bir isim. İnşallah İshak ve Yasin hoca ile ve diğer ekleyeceğimiz iki isimle beraber oradaki değişimi sağladık. Yeni ekibimizle orada bu kan değişimiyle beraber, aile ortamıyla yeni hava yakalayıp başarı sağlayacaklarını düşünüyoruz" dedi.

"KADIN GÜREŞİ YÜZ AKIMIZ OLDU"

"Grekoromen" kategorisinde başarılı bir ekibin olduğuna değinen Akgül, şunları kaydetti:

"4-5 tane Avrupa, dünya şampiyonu olmuş, çok başarılı bir jenerasyon var. Bu jenerasyon daha iyi hazırlanacak, daha motive olacak, daha aile ortamıyla Allah'ın izniyle Avrupa ve dünyada çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kadın güreşi bu sene bizim yüz akımız oldu. Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Şampiyonası'nda gerçekten göğsümüzü kabarttılar. Kadın güreşinden, hocalarımızdan, sporcularımızdan, mücadelelerinden çok memnunuz. İnanın 9-0 geride bile olsalar sonuna kadar mücadele ediyorlar. Onlardan biz razıyız. Hatta erkek güreşçilerimize örnek almalarını söylüyoruz. Başarımız da iyi durumda, hatta olimpiyatlarda başarıya en yakın olduğumuz kısmın kadın güreşi olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da başarılı bir sezon geçirdik. En iyi madalyaları kadın güreşinde aldık. Seneye de onlar bizim yine umudumuz olacak. Sezonun, 2026'nın, tüm camiamıza, spor camiasına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 2026 yılı yine, çok konuşulan bir Türkiye Güreş Federasyonu ve güreş branşı olur. Başarılarıyla anılan, başarılarıyla konuşulan, projeleriyle konuşulan bir Türkiye Güreş Federasyonu olur."