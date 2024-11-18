Federasyonlarda 'Paris 2024' değişimi: 26 gitti, 27 kaldı!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 53 spor federasyonunda seçimli genel kurul yapıldı. Boks, güreş, hava sporları, kick boks, görme engelliler ve geleneksel spor dalları federasyonlarının genel kurulları ileri tarihe ertelendi. Türkiye, Paris 2024'ten 3 gümüş, 5 bronz madalyayla döndü.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından genel kurulunu toplayan 53 spor federasyonda başkanlık seçimi süreci de tamamlandı.
Boks, güreş, hava sporları, kick boks, görme engelliler ve geleneksel spor dalları federasyonlarının genel kurulları ileri tarihe ertelenirken 26 federasyonda başkan değişikliği yaşandı, 27'sinde başkanlar görevine devam etti.
Futbol, atıcılık, hentbol, tenis, atletizm, tekvando, oryantiring, briç, masa tenisi, üniversite sporları, işitme engelliler, kaykay, karate, modern pentatlon, eskrim, bocce-bowling-dart, vücut geliştirme-fitness-bilek güreşi, hokey, motosiklet, dans sporları, satranç, halk oyunları, dağcılık, wushu kung fu, sualtı sporları ve geleneksel atlı spor dalları federasyonunun başkanları değişti.
Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 26 Ağustos'ta yaşamını yitirmesinin ardından göreve Ogün Baysan getirildi. 5 Kasım'da yapılan genel kurulda ise başkanlığa Mehmet Sadık Vefa seçildi.
Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atandı ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığını 15 Mart'ta bıraktı.
Paris Olimpiyat Oyunları'ndan madalyasız dönen Atletizm Federasyonu'nda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi.
Kaykay Federasyonu'nda Fahrettin Yıldız ise bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.
Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:
Futbol Federasyonu: İbrahim Hacıosmanoğlu
Atıcılık Federasyonu: Murat Kocakaya
Hentbol Federasyonu: Mesut Çebi
Tenis Federasyonu: Şafak Müderrisgil
Atletizm Federasyonu: Ahmet Karadağ
Tekvando Federasyonu: Bahri Tanrıkulu
Oryantiring Federasyonu: Atilla Güler
Briç Federasyonu: Esat Murat Molva
Masa Tenisi Federasyonu: Kerim Koç
Üniversite Sporları Federasyonu: Mutlu Türkmen
İşitme Engelliler Spor Federasyonu: Dursun Gözel
Kaykay Federasyonu: Fahrettin Yıldız
Karate Federasyonu: Ercüment Taşdemir
Modern Pentatlon Federasyonu: Serhat Aydın
Eskrim Federasyonu: Abdurrahman Karataş
Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Erhayat Özgür Bayazıtlı
Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu: Koray Girgin
Hokey Federasyonu: Mustafa Çakır
Motosiklet Federasyonu: Mehmet Sadık Vefa
Dans Sporları Federasyonu: Barış Korkmaz
Satranç Federasyonu: Fethi Apaydın
Halk Oyunları Federasyonu: Hüseyin Güler
Dağcılık Federasyonu: Ali Şenkaynağı
Wushu Kung Fu Federasyonu: Abdurrahman Akyüz
Sualtı Sporları Federasyonu: Kadir Sağlam
Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu: Hakan Kazancı
GÜVEN TAZELEYENLER
Genel kurulu yapılan federasyonlardan 27'sinde mevcut başkan yeniden göreve seçildi.
Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:
Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu
Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ
Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen
Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya
Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu
Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan
Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak
Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı
Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı
İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz
Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın
Judo Federasyonu: Sezer Huysuz
Özel Sporcular Spor Federasyonu: Birol Aydın
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk
E-Spor Federasyonu: Alper Afşin Özdemir
Halter Federasyonu: Talat Ünlü
Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk
Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız
Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören
Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer
Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu
Sutopu Federasyonu: Mete Erol
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: Alpaslan Erkoç
Ragbi Federasyonu: Nahit Şahin
Badminton Federasyonu: Ercan Yıldız
Herkes İçin Spor Federasyonu: Kerim Çomoğlu
Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları İtalya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yapılacak.
PARİS 2024'TE 8 MADALYA
Türkiye, Paris 2024'te 3 gümüş, 5 bronz madalyayla kazandı.
Kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda ve Hatice Akbaş 54 kiloda, atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı.
Güreşte Taha Akgül erkekler 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalyayı boynuna astı.
Türkiye, en son Los Angeles 1984'ten altın madalyasız döndü.
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