TFF nereye?

15 Kasım 2024 Cuma

Büyük umutlarla göreve gelmişti İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi, olağanüstü genel kurulla. Herkes adalet bekliyordu. Ne var ki aradan geçen günler tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Öncelikle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, kendi ‘google geçmişi’ne bakmadan, dedikodu üzerine başlattığı kıyım, ardından, Denetleme Kurulu merkezli istifa furyasının Tahkim ve PFDK’ye sirayet etmesi, hatta istifası cebinde olan bazı TFF yöneticilerinin olduğu Hacıosmanoğlu’nun koltuğunu sallıyor. Elbette Manisa’da yakınını kaybeden madencilere tekme tokat girişen Yusuf Yerkel’in, ballı özlük haklarıyla danışman atanması ile eş-dost-akraba atamaları da çatırdayan TFF çatısının kenar süslemeleri. Ferhat Gündoğdu, yönetmeliklere ek madde ekleyerek maç deneyimi olmayan gencecik isimleri sahaya sürmüştü. “Deneyimlileri harcama, zor maçlarla lazım olur” uyarısını dinlemedi. Son 4 haftadır, Mourinho başta olmak üzere tüm teknik adamlar ve başkanlar, “çaylak hakem” hatalarından şikâyetçi. Hakemliğe veda eden veya ettirilen Mustafa Öğretmenoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Serkan Ok’tan en azından eğitmen olarak yararlanmaması ve Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus’u da küstüren Gündoğdu’nun görevinden istifa edeceği, yerine Barış Şimşek’in getirileceği konuşuluyor. İşin garip yanı, Şimşek’in, Cüneyt Çakır’a çok yakın bir isim olması. Düşünün Gündoğdu ile Hacıosmanoğlu’nun haberi yok hakem dünyasından! Ayrıca hakemler kulüplerce ‘atandı’ dedikodusunu da duymuyor! Sözün özü TFF, PFDK, Tahkim, Denetleme ile MHK’de işin ucu kaçmış! Hacıosmanoğlu unutmamalı ki, Milli Takım başarısı ile TFF ayakta kalamaz! Ayrıca, dün, Hacıosmanoğlu’nu destekleyen bir delege ile karşılaştım, “İnsan Büyükekşi’yi arar mı, o hale geliyor” dedi. Emin olun ki TFF Genel kurulunun yarısı da aynı görüşte!