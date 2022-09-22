Federer'in son kez korta çıkacağı Laver Kupası başlıyor
Tenis dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Roger Federer, son turnuvası olan Laver Kupası, 23 Eylül Cuma günü (yarın) başlayacak.
İsviçreli tenisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası, İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Eylül Cuma günü (yarın) başlayacak.
20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenecek ve 25 Eylül Pazar günü sona erecek organizasyonda Avrupa ve dünya takımları karşı karşıya gelecek.
Laver Kupası sonrasında emekli olacağını açıklayan 41 yaşındaki Federer, üç kez operasyon geçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesi nedeniyle sadece çiftlerde korta çıkacak.
İsviçreli sporcu, yarın akşam seansında oynanacak çiftler maçında İspanyol Rafael Nadal ile kortu paylaşacak. Federer'in çekilmesinin ardından yerini İtalyan Matteo Berrettini alacak.
Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas yer alıyor.
John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımı ise Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur'dan oluşuyor.
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