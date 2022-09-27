Feghouli kimdir? Feghouli Galatasaray'ı neden dava etti?

27 Eylül 2022 Salı, 11:52

Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti.

FEGHOULİ KİMDİR?

1989 doğumlu Sofiane Feghouli, Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusu olup 2017-2022 yılları arasında Galatasaray'da oynamıştır. Ortasahada ön libero olabilmekle kanatlarda da görev alabilen Feghouli, PSG altyapısında Grenoble’ye transfer olmuş ve Grenoble’de 33 numarayı giymiştir. Henüz 17 yaşında iken 27 Nisan 2007’de Ligue 2’de ilk golünü kaydetmiştir. 17 yaşında iken Feghouli’ye takılan lakap Yeni Zidan olup oyun tarzı ile Zidan’a benzetilmektedir. Grenoble’de 60 maça çıkıp 3 de gol atmıştır.

Feghouli, 2010 yılında La Liga’nın büyük kulüplerinden Valencia CF’ye transfer olmuştur. İlk dönem dahil 3 maçta görev almıştır. 2011 yılının devre arasında UD Almería takımına kiralık verilmiştir. Burda da çok fazla forma şansı bulamayıp 9 maça çıkmıştır 2’de gol kaydetmiştir. 2011 yazında Valencia’ya geri dönmüştür. 2011-12 sezonunda Unai Emery tarafından daha çok şans verilen Feghouli, 33 maça çıkıp 6 gol atmıştır.

Aslen Cezayirli olan oyuncu Feghouli, Fransa Milli Takımını seçmiştir. 12 Kasım 2008’de hazırlık maçında Raymond Domenech tarafından Uruguay maçında ilk kez görev verilmiştir. Cezayir milli takım teknik direktörü Rabah Saadane tarafından Cezayir-Mali maçının kadrosuna çağrılan Feghouli, 2014 dünya kupasında Cezayir milli takımıyla gruptan çıkma başarısı göstermiştir.

FEGHOULİ GALATASARA'YI NEDEN DAVA ETTİ?

Feghouli, birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet etti.

FEGHOULİ'NİN GALATASAY'DAN NE KADAR ALACAĞI VAR?

Feghouli'nin söz konusu maddelerden istediği rakamın toplamı ise 1.6 milyon euro. 32 yaşındaki futbolcu, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.

FEGHOULİ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Feghouli Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulübe imza atmadı.